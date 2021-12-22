Блогер Ольга Нечаева предложила альтернативу традиционному рецепту оливье

В качестве ингредиентов для новогоднего салата можно использовать яблоки, сельдерей, грецкие орехи, виноград без косточек, вяленую клюкву и листья салата. О таком необычном рецепте «не оливье» рассказала NEWS.ru блогер Ольга Нечаева.

Девушка отметила, что не стоит на праздничный стол готовить те блюда, которые занимают слишком много времени.

«Об ингредиентах нужно побеспокоиться заранее. Например, для салата, который я так и назвала „не оливье“: на большие листья салата быстро складываем порезанные яблоки, сельдерей, грецкие орехи, виноград без косточек, вяленую клюкву и заливаем йогуртом или сметаной. В качестве закуски можно нанизать на шпажки помидорки черри с моцареллой и полить это бальзамическим уксусом», — рассказала Нечаева.

В качестве горячего блогер посоветовала приготовить тарталетки с шампиньонами, луком и кусочками курицы. Посыпать это все необходимо тертым сыром и поставить на несколько минут в духовку.

На закуску девушка порекомендовала запастись разными видами рыбы и икрой.