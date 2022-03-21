Блогер Ольга Нечаева: блокировка Instagram не повлияла на бизнес

Блокировка Instagram Роскомнадзором не повлияла на людей, которые ведут бизнес в этой сети, считает российский блогер, предприниматель Ольга Нечаева (1,4 миллиона подписчиков в Instagram). Об этом она рассказала NEWS.ru.

По словам Нечаевой, охваты в Instagram упали примерно на 30%, однако в соцсети остались те, кто готов пользоваться платными сервисами VPN для доступа к ней — то есть, платежеспособная аудитория.

«Да, конечно, люди переходят хорошо в Telegram, но глобального скачка не заметила, потому что у меня уже до этого было достаточное количество людей на канале. Могу сказать, что пока Telegram и „ВКонтакте“ остаются вторичными платформами, потому что основная масса аудитории осталась в Instagram. Что касается моих продуктов, то все осталось на прежнем уровне, потому что осталась платежеспособная аудитория, которая заинтересована в покупке», — считает блогер.