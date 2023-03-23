Общество 23 марта 2023, 19:02 Блогер Оксана Новикова рассказала о главных трендах в маникюре piqsels

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Мода на блестки и втирку в маникюре вернулась в этом году, отодвинув долго главенствующий минимализм на задний план. Об этом Pravda.Ru рассказала блогер, владелец проекта для мастеров маникюра Nail.beauty.box Оксана Новикова.

Она заявила, что сейчас в трендах ногтевой индустрии максимализм. Речь идет как о декоре ногтей, так и о цветовой палитре. Модницы хотят сверкать и привлекать внимание, поэтому многие делают акцент на эффектном маникюре.

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Например, снова стали популярны металлическая втрика и покрытие «кошачий глаз». Причем последний создают необычной формы, как правило, без подложки. Еще одним важным элементом в сезоне станут блестки. Крупные и мелкие, они сделают акцент на маникюре.

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Также наметился тренд на прозрачные витражные кончики ногтей, светоотражающие гель-лаки и объемные дизайны.

Наконец, как добавила Оксана Новикова, никогда не падает спрос на естественность и френч. Последний делают не только в классическом стиле, но и в ярких цветах.

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