Блогер обнародовал возможное новое название соцсети Facebook

Одна из популярнейших в мире социальных сетей Facebook может сменить название. В самой компании отказались комментировать вероятные изменения, но в интернете уже стали появляться варианты нового домена.

Свои предположения в Facebook высказал доменный брокер PavelGross.ru Павел Гросс-Днепров, который считает наиболее вероятным название Meta.com.

Специалист отметил, что в последний месяц начался массовый выкуп доменов в зоне .com. «Выкупает компания, которая занимается доменами Facebook. Поэтому я думаю, что Meta.com будет», — написал он.

О том, что Facebook может сменить название, 20 октября сообщил портал Verge со ссылкой на информированный источник. Причиной смены домена якобы стало стремление руководства отразить направленность на построение метавселенной.

Точного определения этого термина нет в мире до сих пор. Его изобрел писатель-фантаст Нил Таун Стивенсон для описания виртуального мира, в который люди сбегают из антиутопии. И вот теперь идею метавселенной решила внедрить одна из крупнейших компаний в мире.

Планируется, что пользователи смогут подключаться к цифровой вселенной в режимах VR (виртуальной) или AR (дополненной реальностей). Можно будет вместе играть, общаться, работать над проектами.

В компании Facebook считают, что такое нововведение будет особенно важным для тех, кто хочет жить и работать подальше от больших городов — а также для проживающих в местах, где ограничен доступ к образованию. Предположительно, более подробно об идее расскажет сам Марк Цукерберг на конференции 28 октября.