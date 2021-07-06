Блогер Mellstroy заявил, что рад скорому вынесению приговора

Блогер Mellstroy (Андрей Бурим), выходя из суда, пребывал в радостном настроении. Он поделился с «360» своими надеждами на то, что уже 9 июля процесс завершится и он сможет вздохнуть спокойно.

«У меня реально сейчас позитивные эмоции. Скорее всего, это реально конец. Я готовился к тому, что это будет продолжаться где-то до декабря примерно. В пятницу, скорее всего, уже будет приговор. Я буду свободен и смогу нормально мутить делюгу. Меня сковывало это уголовное дело», — заявил он.

Ранее он говорил, что переосмыслил случившееся и впредь не будет допускать агрессии во время стримов.

Бурим в октябре 2020 года во время прямой трансляции избил модель Алену Ефремову. Блогер схватил девушку за лицо и несколько раз ударил головой о стол. Модель получила травмы и написала заявление в полицию. Она потребовала от Бурима 10 миллионов рублей в качестве компенсации. В отношении Mellstroy было открыто дело о побоях.

Прокуратура ранее требовала назначить Буриму наказание в виде шести месяцев исправительных работ с удержанием части зарплаты в пользу государства.