Блогер Mellstroy отбыл наказание

Блогер Андрей Бурим, которого знают под псевдонимом Mellstroy, закончил отбывать наказание в виде исправительных работ. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

Он был менеджером по закупкам в московской компании. Там он проработал шесть месяцев, 10% от зарплаты Бурим отчислял государству.

Telegram-канал «112» показал справку, которую блогер получил в связи с окончанием срока наказания.

Mellstroy стал фигурантом уголовного дела после того, как в октябре 2020 года избил 21-летнюю Алену Ефремову в прямом эфире. У девушки были сотрясение мозга, закрытая черепно-мозговая травма, ушибы. В итоге Бурима признали виновным и приговорили к шести месяцам исправительных работ и удержанию 10% от заработка.

Ефремова позже попала еще в одну скандальную ситуацию. Видео с ее поцелуем с участницей шоу «Пацанки» Анной Михеевой на фоне Вечного огня попало в Сеть. В итоге Ефремова принесла извинения за свое поведение.