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    26 апреля 2022, 14:28

    Блогер Mellstroy отбыл наказание

    Наза Салех Захи

    Блогер Андрей Бурим, которого знают под псевдонимом Mellstroy, закончил отбывать наказание в виде исправительных работ. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

    Блогер Mellstroy отбыл наказание

    Он был менеджером по закупкам в московской компании. Там он проработал шесть месяцев, 10% от зарплаты Бурим отчислял государству.

    Telegram-канал «112» показал справку, которую блогер получил в связи с окончанием срока наказания.

    Mellstroy стал фигурантом уголовного дела после того, как в октябре 2020 года избил 21-летнюю Алену Ефремову в прямом эфире. У девушки были сотрясение мозга, закрытая черепно-мозговая травма, ушибы. В итоге Бурима признали виновным и приговорили к шести месяцам исправительных работ и удержанию 10% от заработка.

    Ефремова позже попала еще в одну скандальную ситуацию. Видео с ее поцелуем с участницей шоу «Пацанки» Анной Михеевой на фоне Вечного огня попало в Сеть. В итоге Ефремова принесла извинения за свое поведение.