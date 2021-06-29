Блогер Mellstrоу выступит с последним словом в суде. Трансляция

Еще одно заседание по делу блогера Андрея Бурима (Mellstroy) пройдет 29 июня в Москве. Он получит последнее слово. «360» ведет прямую трансляцию.

Бурим во время одного из своих треш-стримов в октябре прошлого года в апартаментах на Пресненской набережной в Москве схватил модель Алену Ефремову и несколько раз ударил лицом о стол. Девушка сняла побои, обратилась в полицию. Она потребовала от блогера 10 миллионов рублей. В отношении Mellstroy завели уголовное дело о побоях.

Гособвинение запросило для Бурима шесть месяцев исправительных работ с удержанием части зарплаты. Пострадавшей предложили выплатить 50 тысяч рублей в качестве компенсации.