Блогер Манукян оценил проект властей Петербурга по строительству метро

Блогер, общественный деятель Вадим Манукян восхитился проектом строительства петербуржского метрополитена. По его словам, губернатор Северной столицы Александр Беглов делает очень много для улучшения транспортной инфраструктуры города. Об этом написало РИА ФАН.

«Повезло жителям города на Неве! Да и новые станции тоже классные, в том числе те, которые построили и открыли уже при губернаторстве Беглова», — процитировала «Политика сегодня» слова общественного деятеля.

Ранее стало известно о высоком уровне готовности станции метро «Горный институт», где на данный момент выполнено 85% работ. В планах до 2033 года открыть следующие станции: «Александрино», «Проспект Маршала Жукова», «Заставская», «Броневая», «Юго-Западная», «Брестская», «Петергофское шоссе» и другие.