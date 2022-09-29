Блогер Макс +100500 заявил, что уехал в Казахстан на съемки | 360°

Эксклюзив 29 сентября 2022, 15:04 Поделиться Telegram

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Viber Блогер Макс +100500 заявил, что уехал в Казахстан на съемки Блогер Макс +100500 подтвердил, что уехал из России в Казахстан на съемки Instagram

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Автор и ведущий интернет-шоу «+100500» Максим Голополосов, известный, как Макс +100500, уехал из России в Казахстан. В беседе с «360» блогер объяснил, что поездка временная, в республике у него партнеры и съемки.

«Мы по съемкам собирались, а больше сказать не могу, скажу, что нигде не разворачивали, границу мы прошли. У нас партнеры здесь (в Казахстане, — прим. ред.)», — рассказал Голополосов.

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Информацию о том, что блогера ранее видели возле пропускного пункта «Илек» у Оренбурга, опубликовал Telegram-канал Mash. Источник канала заявил, что блогер якобы шел в обратную сторону от российского КПП. Mash сделал вывод, что блогер пытался покинуть страну из-за частичной мобилизации. Ее объявили в России 21 сентября.

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