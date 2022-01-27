Блогер Левчук посоветовала родителям не запрещать детям смотреть видеоблоги

Психолог, блогер Мила Левчук отреагировала на опрос ВЦИОМа, который показал, что более половины россиян (53%) негативно относятся к тому, что их дети смотрят видеоблоги. По ее словам, родителям стоит быть включенными в жизнь детей, интересоваться их хобби, а не осуждать. Об этом написал сайт NEWS.ru.

«Не все блогеры одинаково вредны или полезны. Важно понимать, что контент, который дети снимают для детей, — это на 100% востребованная ими самими информация, которая кажется им смешной, интересной и удерживает внимание. Самая показательная цифра этой статистики — 76% родителей, которые понятия не имеют, что там смотрят их дети. Подумать только! Это надо после работы сесть, потратить время и посмотреть с ребенком, чем он там интересуется. А ведь старшие школьники еще и припрячут самое интересное. Конечно, проще запретить, чтоб голова не болела», — сказала Левчук.

Психолог отметила, что запрещая что-то, можно легко испортить отношения с детьми. Когда малыш превращается в подростка, бороться уже поздно, остается время пожинать плоды воспитания и доверять.

Опрос ВЦИОМа показал, что у 38% родителей дети смотрят видеоблоги практически ежедневно, а у 14% — несколько раз в неделю.