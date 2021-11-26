Блогер Ларин решил уехать из России

Популярный YoyTube-блогер Дмитрий Ларин собрался покинуть родину. На это у него есть несколько причин. О своем переезде он рассказал в шоу «Люди PRO».

Первое время Ларин решил пожить на Бали. У него есть планы на ближайшие пять лет. Что будет дальше — блогер не знает.

«Это на самом деле процесс не финальный. Есть план на пять лет, там вилка планов, я бы даже сказал. Про остальные нюансы не могу сказать, но ближайшие минимум полгода я буду находиться в Индонезии», — поделился собеседник ведущего.

Он признался, что решение о переезде далось ему тяжело и болезненно, так как он вырос в России и стал тем, кем является сейчас, тоже на родине. Среди причин перебраться из Санкт-Петербурга на тропический остров он объяснил переменой климата и социальные проблемы в России, из-за которых, по его словам, люди становятся более угрюмыми и зажатыми. Так же на него сильно повлиял арест блогера Юрия Хованского, которого обвинили в оправдании терроризма после глупой песни про «Норд-Ост».