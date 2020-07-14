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    14 июля 2020, 14:22

    Блогер Коваленко простил чеченцев, которые его избили

    Ксения Басырова

    Блогер Святослав Коваленко помирился с Зелимханом Зелимхановым. Чеченец принес публичные извинения Коваленко за то, что напал на него с группой единомышленников во дворе дома в Москве, и тот их принял.

    Видео, где Зелимхан извиняется перед Коваленко, а также перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым и всеми присутствующими, опубликовал ЧГТРК «Грозный» в Telegram. Разобраться в конфликте поручили депутату Госдумы Адаму Делимханову, именно он на видео призывает помириться и обещает, что Зелимхан будет наказан.

    «Естественно, мы считаем, что это не мужской поступок. Нельзя нападать, когда несколько человек на одного, как бы там ни было, даже если бы он был виноват», — прокомментировал ситуацию Адам Делимханов.

    Коваленко и Зелимханов пожали друг другу руки в знак того, что конфликт исчерпан.

    Ранее видео с избиением блогера группой чеченцев выложил на своем канале сам Коваленко. Он указал, что конфликт произошел из-за того, что блогер отказался считать Зелимхана авторитетом. На видео группа людей по очереди бьют Коваленко.