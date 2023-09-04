Общество 04 сентября 2023, 09:03 Блогер из Уфы отправил дочь-первоклассницу на школьную линейку с рюкзаком доставщика еды Житель Уфы: дочь пришла на линейку с рюкзаком доставщика еды ради шутки

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В Уфе первоклассница пришла на школьную линейку с рюкзаком службы доставки готовой еды вместо ранца. Ее отец, владелец цветочного магазина и блогер заявил сайту «Уфа онлайн», что решил таким образом разыграть земляков.

«Это прикол. <…> Каждый праздник стараюсь придумать что-то вирусное. Тут пришла эта идея с портфелем, он у меня тут лежит все время, кто-то из сотрудников работал [в службе доставки]», — сказал он.

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По словам мужчины, в рюкзак ничего не положили, дочь несла его пустым. Девочка привыкла участвовать в розыгрышах отца, это уже не первый такой случай. Блогер заверил, что семья в помощи не нуждается, деньги на настоящий портфель есть — после съемки видео девочка надела ранец и пошла в школу.

Девочку с бантами и рюкзаком доставщика в половину ее роста сняли возле школы № 128 в Затоне и опубликовали видео на YouTube. В комментариях представитель городской администрации подтвердил, что семья девочки не стояла на учете как нуждающаяся.

В Одинцове старшеклассница принесла на линейку картонного певца Егора Крида. Она призналась журналистам, что хотела сделать мероприятие незабываемым.