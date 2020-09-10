Блогер из TikTok на ходу свалился с крыши машины каршеринга ради просмотров

Блогеры «эффектно» прокатились на машине каршеринге по Москве. Мужчина встал на крышу машины во время движения и упал после резкого торможения. Выходкой уже заинтересовались в ГИБДД.

В Сети разлетелись кадры, на которых тиктокеры танцуют на крыше каршеринговой машины. Один из таких случаев закончился не совсем удачно. На кадрах видно, как блогер во время движения перелез через окно на крышу автомобиля и встал на нее, не держась. Однако машина затормозила, и парень покатился вперед — на этом съемка прервалась.

Участница экспериментов вышла на связь с подписчиками Instagram и заверила, что с другом все хорошо, серьезных травм он не получил.

«Я не ожидала, что машина резко остановится, и Саша упадет», — вспоминает блогерша. Также девушка объяснила, что скорость была небольшая, а блогер упал на капот.

Пока неизвестно, получат ли ребята штраф за такое небезопасное поведение на дороге. Но по данным некоторых Telegram-каналов, сотрудники ГИБДД уже заинтересовались этим роликом.