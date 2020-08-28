Блогер из Сочи прошелся по краю высокой башни и пожалел, что не смог сделать сальто. Видео

Блогер из Сочи стал популярным после экстремального видео, снятого на башне Ахун. Парень забрался на самый верх и прошелся по ее краю. Кто-то восхищается поступком юноши, а кто-то хочет наказать. Экстремал рассказал «360», для чего он сделал ролик.

Сегодня блогер из Сочи получил письмо от национального парка, после того, как видео, где он стоит на краю башни Ахун разлетелось по Сети. Однако штраф пока никто не выписал.

Блогер отмечает, что видео было специально снято для онлайн-заявки в одно шоу. А башню Ахун он посетил, пока был на свадьбе у друзей. Александр добавил, что это еще не все его способности: «Людей было много, поэтому нельзя было попрыгать, сделать сальто, на руках походить».

По словам блогера, самое безопасным действием в тот момент была ходьба по краю. После того, как он залил видео в instagram, юноша начал получать как позитивные комментарии, так и негативные, вспоминает Александр. Кто-то отметил, что действия блогера — плохой пример.

«Я это прекрасно понимаю, но опять же, мало кто решается к краю подойти. Либо нужно быть очень отважным, либо подготовленным, как я», — ответил Александр.

При этом добавил, что в экстриме — он спец. Александр редко показывает что-то экстремальное, в основном он занимается фото- и видеосъемкой, признается юноша.

Высота меня всегда привлекала блогер Александр.

Помимо Александра, на башне были и другие посетители, они также находились на большой высоте, но, в отличие от блогера, не подходили к краю.

Что касается смертельных случаев на высоте, то блогера это не пугает. Он уверен в своей подготовке, так как специально занимается кроссфитом и воркаутом.