Блогер из Москвы собрала с помощью подписчиков деньги для пенсионерки, живущей в цистерне

Блогер из Москвы Елена Тришина прославилась добрым поступком по отношению к пенсионерке из Омска. С помощью подписчиков девушка смогла собрать более двух миллионов и купить квартиру.

«Она всю ночь не спала, очень переживала. Говорит, что за 35 лет сколько было обещаний постоянных о жилье, но мы за пару дней перечеркнули все долгие годы надежд и доказали, что мир полон отзывчивых и сопереживающих людей!» — написала девушка на своей странице в Instagram.

Речь идет о жительнице Омска Светлане Черновой. С 1986 года она жила в цистерне, приспособленной под временное жилое помещение. Ранее женщина проживала в заводском общежитии, а потом в бытовке без света и тепла.

Блогерша рассказала, что квартира очень хорошая, теплая, уютная и с ремонтом. Дом постройки 2012 года, рядом находится Березовая роща и магазины. Также девушка пообещала в ближайшие дни опубликовать банковскую выписку и чеки. На страницу Тришиной подписаны почти 60 тысяч человек.

По данным ТАСС, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин ранее поручил проверить и доложить об возможных нарушениях прав пенсионерки. Женщина находится в очереди на жилье с 2002 года.