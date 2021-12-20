Блогер Хованский раскрыл детали переговоров с Собчак по интервью

Арестованный по обвинению в оправдании терроризма блогер Юрий Хованский рассказал о переговорах с журналистом Ксенией Собчак.

Девушка Хованского Мария Нелюбова на своем Telegram-канале привела текст письма Юрия, в котором он просит опубликовать его слова про Собчак.

По словам Хованского, его девушка обратилась к Собчак с просьбой подробно осветить ситуацию с арестом Юрия, но та поставила условие: после выхода из СИЗО дать ему эксклюзивное интервью.

Ранее создатель шоу Versus Battle Александр Тимарцев, известный под прозвищем Ресторатор, сообщил, что Хованский потребовал от Собчак за интервью два миллиона рублей. Хованский возмутился требованием Собчак, но был готов сделать скидку в миллион рублей.

«Вымогать что-то у человека в моей ситуации в обмен на помощь я считаю недопустимым», — считает Хованский, но признает, что понимает действия журналистки.

Также блогер прошелся по Ресторатору, осудив его за раскрытие информации об интервью.

«Поступок Ресторатора считаю подлым и низким. Про два миллиона рублей ему сказали по секрету, как и про сам факт общения [с Собчак], а он вывалил это. Он добрый и отзывчивый человек, однако в его лысой голове могло бы поместиться побольше мозгов», — негодует Хованский.

Хованский был арестован в июне 2021 года, он обвиняется по статье 205.2 УК РФ в публичном оправдании терроризма после публикации видеострима. Хованский спел песню про захват заложников в «Норд-Осте» в 2012 году.