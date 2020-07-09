Блогер Головко прокомментировал ситуацию с задержанием главы Хабаровского края

Головко отметил, что жители упорно видят лишь одну сторону медали и не хотят признавать вину своего главы. Однако при доказательстве вины, люди узнают, что он все-таки совершил преступление и нарушил закон.

По словам Головко, подобной ситуации можно было бы избежать.

«Я могу сказать, что два года с момента избрания Сергея Фургала прошли в ожесточенной медийной борьбе. У нас появились агрессивные телеграм-каналы и паблики в соцсетях, так называемые профургальские, они создавали негативный информационный шум. И вот эти два года информационной накачки в СМИ и интернете дали о себе знать», — сказал политтехнолог.