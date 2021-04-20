Блогер Эдвард Бил развелся с беременной женой до ДТП

Блогер Эдвард Бил, который 1 апреля устроил серьезное ДТП в центре Москвы, развелся со своей женой Дианой. Решение вступило в силу еще до аварии — в марте этого года.

Это следует из документов по судебному делу. В них сказано, что решение о разводе блогера с женой вступило в силу в начале марта 2021 года. Эдвард и Диана воспитывают дочь Эмили, которая родилась в 2017 году. 19 апреля Бил рассказал, что его жена снова беременна — об этом он узнал уже после избрания меры пресечения.

ДТП произошло 1 апреля на Садовом кольце: Эдвард Бил на большой скорости вылетел на встречную полосу. Его Audi столкнулся сразу с четырьмя автомобилями — в результате серьезно пострадала водитель Volkswagen, консультант Госдумы Мария Артемова.

По словам адвоката женщины, ее состояние улучшается, но остается тяжелым. Сейчас она уже пришла в себя — после ДТП Артемова впала в кому. Против блогера возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Бил уже прошел психиатрическую экспертизу, которая признала его вменяемым. Кроме того, блогер пожаловался на травлю, с которой столкнулся после ДТП.