Общество 20 февраля 2023, 18:00 Блогер Дмитрий Пучков высказался по поводу блокировки YouTube

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Российский блогер Дмитрий Пучков заявил, что в России нужно развивать свой видеохостинг RuTube, а для этого нужно заблокировать YouTube. Об этом сообщило РИА ФАН.

По словам Пучкова, чтобы развивать российский продукт, нужно привлекать в него деньги, которые будут там крутиться, А сделать это невозможно, пока работает YouTube с привычными и отлаженными каналами монетизации.

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«Выдумывать ничего не нужно: берите все, что есть на YouTube и переносите к себе. Там должны крутиться рекламные деньги. До тех пор, пока у нас рекламные деньги не крутятся, никакого толку не будет. Заставить их крутиться, наверное, можно только выключив YouTube», — сказал Дмитрий Пучков.

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Он также согласился с тем, что видеохостинг имеет не только коммерческое, но и идеологическое значение. А также привел в пример Китай, который запретил вещание YouTube на своей территории именно с целью не допустить иностранного влияния.