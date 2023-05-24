Общество 24 мая 2023, 13:19 Блогер Дмитриева назвала отличительную черту «инфоцыган» Блогер Дмитриева: инфоцыгане любят обещать золотые горы

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Большинство курсов инфоцыган имеют плохую методологию и обещают клиентам золотые горы. Об этом в разговоре с «Газетой.ru» рассказала блогер Кристина Дмитриева, перечисляя основные отличия инфоцыган от блогеров.

Также она отметила, что многие инфоцыгане любят демонстрировать красивую жизнь и идеальную семью, написал сайт kp.ru.

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«Когда вы смотрите их контент, создается ощущение, что это самый успешный человек на планете и он точно знает, как озолотить и сделать популярным любого, кто к нему придет», — добавила Дмитриева.