Блогер Диденко отомстит всем, кто устроил ей травлю из-за сухого льда. А пока продолжит постить в соцсети

Блогер Екатерина Диденко собралась мстить тем, кто устроил ей травлю после гибели мужа и друзей в бассейне с сухим льдом. Девушка призналась подписчикам, что ей очень больно. В одиночестве она постоянно плачет, поэтому и старается побольше общаться в Сети и с теми, кто был на вечеринке.

Диденко призвала подписчиков делать записи экрана тех, кто травит блогершу и ее друзей. Просьбу она разместила на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Те, кто устроил травлю, ответят за свои слова. <…> Когда я приду в себя — каждый ответит за свои слова», — пригрозила обидчикам девушка.

Аналогичное заявление она сделала и в Instagram, отметив, что пока у нее нет сил бороться с хейтерами.

«Санжировская первая ответит за травлю и оскорбления! <…> Когда я буду готова наказать их, я попрошу вас о помощи», — сказала Диденко, попросив пока не присылать ей ничего.

Родственникам и близким погибших Екатерина выразила соболезнования и попросила людей перестать писать ей гадости. Она добавила, что никогда в жизни не испытывала такой боли и не предполагала, что станет вдовой.

«От этой боли точно не помогут анальгетики! <…> Поможет только время. <…> Я думала, мы вместе с Валечкой будем воспитывать внуков», — написала девушка в Stories. По ее словам, с супругом они «только начали жить».

Когда я пишу в Instagram, как я и делала раньше, мне становится легче. <…> Когда я одна, мне больно — и я реву Екатерина Диденко блогер.

Диденко объяснила, что не замалчивать свои эмоции ей посоветовал психолог. Поэтому она продолжает писать в соцсетях и записывать видео о трагедии, каждый день видится с друзьями, которые были на злополучной вечеринке. «Во время общения мне становится легче», — подчеркнула Диденко.

Сейчас девушка ждет последний подарок от погибшего мужа: незадолго до дня рождения он заказал портрет Екатерины, но вручить его не успел.

«Расплатилась за него и очень жду доставку. Ведь это последний его подарок», — поделилась с подписчиками Диденко.

По ее словам, Валентин успел сделать еще кое-что: он не умер в день рождения супруги, а скончался 29 февраля. «Он дотянул, я верю, специально, чтобы мне было морально легче», — заключила блогер.

Празднование дня рождения Диденко закончилось трагедией. В банном комплексе, где собрались гости, супруги высыпали в бассейн 25 килограммов сухого льда. Несколько человек, в том числе и муж блогера, прыгнули в воду. Они потеряли сознание из-за нехватки воздуха и захлебнулись.