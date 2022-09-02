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02 сентября 2022, 01:49

Блогер Манукян похвалил клип Билана о детях Донбасса

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Певец Дима Билан создал клип на песню Юрия Энтина «Крылатые качели». Работу он посвятил детям Донбасса. Блогер Вадим Манукян похвалил видеоролик. Об этом сообщило РИА ФАН.

«Дима Билана, который до этого времени теме детей Донбасса не уделял какого-то повышенного внимания, на самом деле поступает похвально. Видео выпущено ко Дню знаний«, — заявил Манукян.

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Он подчеркнул, что многие дети все еще подвергаются обстрелам. По этой причине данной теме очень важно уделять большое внимание.

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Донбасс

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