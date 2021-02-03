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    03 февраля 2021, 12:40

    Блогер дал советы, как защититься от хейтеров в соцсетях

    Дарья Морозова

    Блогер Евгения Кулиш дала советы, как справиться с негативом в социальных сетях. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.

    Она рассказала, что монетизировать свои соцсети получится только у тех людей, которые умеют не обращать внимания на комментарии хейтеров. Все знаменитости так или иначе с этим сталкиваются, и тут нужно уметь поставить психологический блок.

    «Это неотъемлемая часть популярности. Как строитель приходит на стройку и надевает каску, так и блогер должен создать себе виртуальную каску против хейтеров», — рассказала Кулиш.