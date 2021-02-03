Блогер дал советы, как защититься от хейтеров в соцсетях

Она рассказала, что монетизировать свои соцсети получится только у тех людей, которые умеют не обращать внимания на комментарии хейтеров. Все знаменитости так или иначе с этим сталкиваются, и тут нужно уметь поставить психологический блок.

«Это неотъемлемая часть популярности. Как строитель приходит на стройку и надевает каску, так и блогер должен создать себе виртуальную каску против хейтеров», — рассказала Кулиш.