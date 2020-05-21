Блогер-биолог Панчин: нужно рассказать людям факты о коронавирусе

«Если люди в свое время верили в силу Кашпировского, почему бы им не поверить в то, что заражение коронавирусом происходит через мобильные телефоны и вышки 5G?» — поинтересовался Панчин.

Он уточнил, что сейчас в большей мере распространяется ложная информация о вирусе. Избавиться от слухов поможет просвещение, поэтому граждане должны узнать научные данные и факты.

«Сейчас же мы видим то, что по телевидению показывают далеко не научные передачи, не имеющие с просвещением ничего общего», — добавил биолог.

По словам Панчина, вирус получился эволюционным путем, так как такое происхождение показало изучение генома. К тому же заражению подвержены все нации без исключения.