Блогер-биолог Панчин: нужно рассказать людям факты о коронавирусе
Российский биолог, популяризатор науки, научный журналист и блогер Александр Панчин подчеркнул, что вера людей в слухи о коронавирусе — обычное дело. По его мнению, граждан нужно просвещать. Об этом сообщило РИА ФАН.
«Если люди в свое время верили в силу Кашпировского, почему бы им не поверить в то, что заражение коронавирусом происходит через мобильные телефоны и вышки 5G?» — поинтересовался Панчин.
Он уточнил, что сейчас в большей мере распространяется ложная информация о вирусе. Избавиться от слухов поможет просвещение, поэтому граждане должны узнать научные данные и факты.
«Сейчас же мы видим то, что по телевидению показывают далеко не научные передачи, не имеющие с просвещением ничего общего», — добавил биолог.
По словам Панчина, вирус получился эволюционным путем, так как такое происхождение показало изучение генома. К тому же заражению подвержены все нации без исключения.