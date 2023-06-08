Общество 08 июня 2023, 15:34 Блогер Бердова рассказала, что в Испании хотят внедрить приложение для учета обязанностей по дому

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В Испании в борьбе за гендерное равенство хотят внедрить систему учета выполнения домашних обязанностей. Об этом Lenta.ru рассказала блогер, журналист, автор Telegram-канала о жизни в Европе Алена Бердова.

Она объяснила, что Министерство по вопросам равенства Испании специально разработало приложение, чтобы все домашние обязанности внутри семьи распределялись равномерно. Его создали по принципу системы ведения расходов.

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«Приложение будет не только регистрировать часы, проведенные в прямом смысле за домашними делами, но затрагивать более „невидимые“ задачи, такие как составление списка бытовых дел и покупок, чтобы все успеть, планирование рациона на семью или время, проведенное с детьми», — рассказала Алена Бердова.

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