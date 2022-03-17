Блогер Баженов заявил, что в России не существует достойной альтернативы YouTube

Блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian) назвал YouTube самой качественной и удобной видеоплощадкой в России на данный момент. По его словам, он не может отказаться от хостинга ни как пользователь, ни как зритель. Об этом сообщило ИА НСН.

Баженов уверен, что если в России примут решение блокировать YouTube, то многие пользователи будут находить варианты, как обходить блокировку и смотреть интересующие их каналы и дальше.

«Есть неплохой плейер и площадка „Яндекс.Дзен“, понятное дело „ВКонтакте“ или Telegram, но это все-таки площадки не узко специализированные. Эти площадки-контейнеры, которые совмещают в себе много всего, но это все равно не так удобно, как YouTube, когда ты подписан на много каналов. За 10-летие YouTube на нашем рынке он очень сильно привязал зрителей», — заключил блогер.

Ранее бывший советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко заявил, что власти могут заблокировать YouTube в любой момент.