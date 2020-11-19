Гоар Аветисян рассказала о стыдном воспоминании из детства
Визажист и блогер Гоар Аветисян на своей странице в Instagram поделилась стыдным воспоминанием из детства, передает ИА Ura.ru.
«Больше всего мне запомнился день, когда в школе начали требовать строго форму — красная клетчатая юбка и зеленый пиджак и моего размера не могли найти нигде от слова совсем», — рассказала Аветисян.
В магазинах не нашлось подходящей одежды и мать блогерши нашла решение: она купила две юбки и сшила из них одну. Отмечается, что в прошлом году Аветисян похудела на 43 килограмма. Она объяснила это отказом от фастфуда, сладкого, мучного, соленого, жареного и газировки.