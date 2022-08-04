Блогер Антония Хайэм заявила, что кроп-топы удешевляют женский летний образ

Блогер и эксперт по стилю Антония Хайэм рассказала своим подписчикам, какие вещи в летнем гардеробе могут удешевить женский образ. По ее словам, девушкам стоит отказаться от кроп-топов, джинсовых шорт и цветастых комбинезонов из супермаркетов. Об этом она заявила в своем ролике в TikTok, передала «Вечерняя Москва».

Эксперт также указала на необходимость отказаться от покупки сандалий марки Birkenstock.

«Пожалуйста, перестаньте носить сандалии Birkenstock и цветастые комбинезоны из супермаркетов», — процитировало РИА ФАН слова блогера.

Хайэм отметила, что легко испортить модный образ могут резиновые сабо бренда Crocs. Она считает, что такая обувь подходит исключительно для пляжа или бассейна.

Пользователям социальной сети понравились советы эксперта по стилю. В комментариях под видео они поблагодарили девушку за ценные замечания.