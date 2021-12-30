Блогер Александра Белякова рассказала, как избавиться от привычки делать импульсивные покупки

Блогер Александра Белякова рассказала NEWS.ru, как избавиться от привычки делать импульсивные дорогие покупки. Вещи, купленные таким образом, в итоге могут оказаться ненужными, а деньги, потраченные на покупку, можно было бы использовать с умом.

«Есть мнение, что все наши желания навеяны обществом. Вы смотрите аккаунты успешных блогеров, видите, что они купили какую-то дорогую сумку, и понимаете, что если вы не приобретете этот аксессуар, то сразу же как будто станете ниже по статусу. На самом деле это работает не так. Как только вы разберетесь в своих истинных желаниях, то сразу поймете, на чем фокусироваться — на новой сумке, которую возьмете с собой пару раз, или на путешествии за ту же сумму, которое сделает вас счастливее», — сказала блогер.

Перед тем, как купить что-то дорогое, стоит проанализировать, действительно ли вам нужна эта вещь. При этом не стоит отказываться от покупок, которые действительно желанны и могут сделать вас счастливее, речь идет об импульсивных тратах, например, на распродажах.

«Перед тем как что-то купить, задайте себе несколько вопросов: „Что я получу от этой покупки? Для чего она мне? Что случится, если я это не куплю? Не станет ли эта вещь обузой, когда радость от покупки утихнет? Что я буду с ней делать, если она мне надоест?“», — посоветовала Белякова.