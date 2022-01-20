Гастрономический блогер пожаловался на исчезновение блюд русской кухни

Российские повара забыли кулинарные традиции национальной кухни. В отличие от своих французских и итальянских коллег, которые продолжают делать блюда по рецептам, созданным несколько веков назад. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявила гастрономический блогер Юлия Евдокимова.

Она пояснила, что в путешествиях по России поняла, что в любом городе может попробовать общепринятые блюда. Из традиционной русской кухни предлагают щи, борщ, куриную лапшу и селедку под шубой.

«Той русской кухни, если сравнивать с кухней итальянской или французской, ее нет, она ушла. В Италии, в Тоскане, готовят те блюда, которые появились 500−600 лет назад. У нас этого нет», — подчеркнула Евдокимова.

Она отметила, что есть рестораторы, которые пытаются возродить старые традиции, но их пока очень немного и этого явно недостаточно. Для того, чтобы попробовать настоящие русские блюда, нужно ехать в деревню, где бабушки еще готовят по старинным рецептам.