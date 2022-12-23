Общество 23 декабря 2022, 16:34 Близость к природе и удобство жизни. «Главстрой» завершил первый этап прогрессивных кварталов Balance

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Квартиры в Москве должны отвечать сразу нескольким параметрам: быть комфортными для жителей, иметь собственную инфраструктуру и располагаться в экологически чистом районе. Всем этим факторам соответствуют прогрессивные жилые кварталы Balance от девелопера «Главстрой». Первый этап работ, в рамках которого ввели в эксплуатацию три дома, уже завершили.

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Комфорт для жителей

Все дома жилого комплекса Balance получили высокий класс энергоэффективности А. Это означает, что здание экономно расходует тепло и электричество, но при этом обеспечивает комфортное проживание.

Для достижения этого эффекта застройщик использовал сразу несколько технологических решений: датчики движения в местах общего пользования и энергоемкое освещение помогут сократить потребление электроэнергии, а теплозащита фасадов, повышенная шумоизоляция и энергоэффективные стеклопакеты сохранят в квартирах комфортную температуру.

Во всех панорамных окнах домов жилого комплекса Balance поставили теплые алюминиевые стеклопакеты с двухкамерной конструкцией. Это позволяет сохранять в доме тепло даже в самое холодное время года, а современные инженерные решения помогут жителям создать в каждой квартире свой комфортный микроклимат.

По оценкам экспертов, разница в коммунальных расходах между домами высшего и низшего класса может достигать 50%. Отследить затраты электроэнергии и тепла жильцам помогут автоматизированные счетчики.

При проектировании прогрессивных жилых кварталов Balance учитывали условия для удобства жизни маломобильных групп жителей. Благодаря универсальному дизайну комфортная жизнь в доме обеспечена каждому.

На всем пути по территории квартала, находящегося рядом с парком, и внутри зданий есть специальные средства информирования: визуальные, тактильные и в аудиоформате. Для удобства оборудовали места отдыха, где уставшие во время прогулки жители смогут передохнуть.

На входе и местах общего пользования есть специальная кнопка, по которой можно вызвать помощника или диспетчера. Все двери открываются легко, а пол покрыли противоскользящим покрытием.

В жилом комплексе Balance есть собственный детский сад на 150 мест, подземный паркинг, а также площадки для размещения магазинов и коворкингов на первых этажах домов общей площадью более 3,5 тысячи квадратных метров.

Экологическое пространство

Рядом с жилым комплексом Balance застройщик разбил парковый комплекс. За основу проекта благоустройства взяли концепцию, которую «Главстрой» разработал вместе с бюро Citymakers — авторами идеи парка «Зарядье».

В рамках первого этапа озеленения в парке высадили более 200 березовых саженцев. Эта часть территории создает у жителей ощущение настоящей рощи. А всего в парке Balance принялись более 1700 саженцев растений.

Для создания уникальной атмосферы двора там разбили газоны на площади в семь тысяч квадратных метров и посадили около 300 деревьев, среди которых липа, яблоня, маньчжурский орех, рябина и береза.

При разработке паркового пространства жилищного комплекса Balance особое внимание уделили тому, чтобы цветение сохранялось большую часть сезона.

Часть парка входит в охраняемый природный комплекс. На этой территории посадят лиственные и хвойные деревья и кустарники, а также разобьют цветники, которые благодаря сезонным эффектам окраски листвы, высоте и месту посадки в течение всего года сохранят приятный эффект и сделают прогулки приятными и комфортными.

В парке появятся торговые точки, зоны отдыха и досуга. Особое внимание уделят безопасности и самодостаточности территории. «Главстрой» планирует вложить в создание паркового комплекса Balance 1,5 миллиарда рублей.

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get-balance.ru

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