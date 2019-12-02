Близнеца из Сахалина привезут в Москву на операцию у Каабака 3 декабря

Второго девятимесячного близнеца из Сахалина планируют перевезти в Москву 3 декабря. Им с братом требуется трансплантация почек.

«На этой неделе точно [ребенок будет отправлен в Москву]. Ждем официальный вызов из Москвы, чтобы покупать билеты и собираться. Мы планируем во вторник. Наши врачи хотят отправиться завтра», — сказала мать близнецов Дарья Кузнецова ТАСС.

«Поверьте, дальше будет хуже». Рассказ отца, чья дочь умерла в ожидании операции Каабака Подробнее

Двое мальчиков нуждаются в скорейшей пересадке почек. Поскольку в Сахалинской области такие операции не проводятся, детей должны будут лечить московские специалисты. Одного из братьев уже доставили в Российскую детскую клиническую больницу, сейчас ему вводят необходимые для операции вакцины. Второй мальчик пока находится в Южно-Сахалинске. Их планируют прооперировать в январе 2020 года.

Глава сахалинского министерства здравоохранения Владимир Ющук взял ситуацию под личный контроль. Он находится на связи с родителями мальчиков, а также со специалистами Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ), где будут оперировать детей.

Операцию будет проводить уволенный ранее из научного центра здоровья детей (НЦЗД) врач Михаил Каабак. Только он в России оперирует детей с весом меньше 10 килограммов.