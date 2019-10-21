В Раменском городском округе десятки волонтеров ищут пропавших детей. Никакого ЧП — это учения «Поиск детей 2019». Знания, которые получат поисковики, пригодятся им в реальной жизни, когда от их навыков будет зависеть жизнь ребенка.

Семь лет Оксана Василишина и ее отряд занимаются поиском пропавших людей. Волонтер призналась, что это ее призвание. Ей самой лично приходилось находить и живых, и мертвых. И если о вторых рассказывать не хочется, удачными историями девушка поделилась с удовольствием. Ее первый успех — восьмилетний ребенок. Его искали всю ночь с полицией и кинологами.

«А в результате оказалось, что ребенок просто-напросто залез за диван за котом и там уснул», — рассказала руководитель организации «Поиск пропавших детей Красноярск» Оксана Василишина.

Источник фото: телеканал «360»

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Но веселых историй, увы, не так много. Все волонтеры-поисковики по факту — любители, поэтому поиск пропавших им дается нелегко, и дело тут даже не в моральной стороне вопроса. Чтобы найти потеряшек в лесу и самому не пополнить их ряды, нужны хорошая физическая форма и определенные знания.

«Тактика, специальная подготовка — горная и леса. Спасательная теоретическая часть будет дана для того, чтобы ребята могли не потеряться сами в лесу. И, конечно же, большое количество волонтеров– выходцы из спорта», — отметил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Источник фото: телеканал «360»

Согласно данным за прошлый год в Подмосковье 95% потеряшек удается найти живыми. Ситуацию удается исправить благодаря работе в связке всех спасательных структур. А когда к ним присоединяются волонтеры, то получается огромная команда, где люди могут делиться личным спасательным опытом и улучшать статистику выживших. Так вышло и с Оксаной Василишиной. На учениях она сама читает лекции молодым коллегам. А потом они все вместе перейдут к практике.

«Это специализированные знания по типографии, картографии, по оказанию первой помощи пострадавшему, по эвакуации пострадавшего. Это и занятия по ориентирования на местности», — сообщила исполнительный директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Екатерина Мизулина.

Источник фото: телеканал «360»

Учения «Поиск детей 2019» в таком формате проходят уже в третий раз. В этом году в Раменское приехали более 70 волонтеров-поисковиков из 15 регионов страны. В их признании никакой романтики — наряду со спасенными жизнями всегда есть пропавшие, погибшие взрослые и дети. Но волонтеры все равно не покидают эти ряды — слишком это близко к сердцу.

«Волонтеры все воспринимают как собственную беду, поэтому они и находятся в этих отрядах. Это не просто какая-то жалость, а именно сопереживание и сочувствие», — подчеркнула Оксана Василишина.

Источник фото: телеканал «360»

В этом году отряд Оксаны удостоился президентской грамоты за поисковую деятельность. Это первый случай такой награды в России, но волонтер рассказала о ней без интереса. Понятно и без слов, что для нее и команды лучший показатель успеха — очередное: «Найден. Жив».