Психолог Стосни рассказал, как правильно спорить с близкими, чтобы не поругаться

Психолог Стивен Стосни дал советы, как спорить с близкими людьми так, чтобы не поругаться из-за разницы во взглядах. Об этом сообщил журнал «Профиль».

По данным ИА Nation News, психолог посоветовал отличать спор от дискуссии. Первое происходит между оппонентами, а второе — между партнерами.

Когда собеседники кричат друг на друга, они пытаются не найти истину, а самоутвердиться. Поэтому не следует обесценивать чужую точку зрения, а нужно всегда помнить, что хорошие отношения важнее разногласий.