Предполагаемый американский «шпион» и экс-чиновник администрации президента РФ Олег Смоленков был дважды женат. С первой женой Региной он развелся и бежал из России со второй женой и детьми.

Об этом сообщила «Газета.ru». С Региной Смоленков познакомился будучи студентом, а затем уехал ней в Вашингтон, где работал завхозом кооперативного магазина при посольстве. После возвращения в Россию в 2009 году пара рассталась.

«Московскому Комсомольцу» удалось поговорить с тещей Смоленкова. Сейчас она находится на больничном, но возвращаться на работу в поликлинике не намерена и хочет уволиться. Женщина рассказал, что отдыхала в Черногории с дочерью и ее мужем летом 2017 года, когда семья вместе с детьми «пропала».

«Я изначально должна была вернуться из Черногории на неделю раньше. Олег сказал, что задержится в отпуске. Перед моим отъездом Олег попросил присмотреть за матерью — Валентиной Николаевной, оплатить сиделку».

Последний раз Смоленковы связывались с ней около года назад. Телефонный разговор был коротким, и она даже не помнит, кто именно звонил. Но она точно знает, что Олег звонил своей матери.