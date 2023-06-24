Общество 24 июня 2023, 13:16 Ближайшие к Ростову-на-Дону аэропорты работают штатно Аэропорты Сочи, Волгограда и Астрахани на юге России сообщили о работе в штатном режиме РИА «Новости»

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Аэропорты Сочи, Волгограда и Астрахани, которые с начала СВО не попали в зону ограничения полетов, работают в штатном режиме. Об этом ТАСС сообщили представители воздушных гаваней.

«Аэропорты работают в штатном режиме», — сказала представитель пресс-службы аэропортов Волгограда и Астрахани.

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По данным сотрудников международного аэропорта Сочи, воздушная гавань также работает штатно.

По словам генерального директора АО «Морпорт Сочи» Юрия Владимирова, субботние события никак не отразились и на навигации.

«Все работает в прежнем режиме и по расписанию, ничего не поменялось», — подчеркнул Владимиров.

Ранее сети связи МТС и «МегаФон» также заявили о штатной работе сетей связи. Никаких ограничений операторы вводить на данный момент не планируют.

Мэр Москвы Сергей Собянин 24 июня заявил об отмене всех массовых мероприятий в столице из-за введения в регионе режима контртеррористической операции. Также режим КТО ввели в Московской области.