Ближайшая ночь в московском регионе станет одной из самых холодных в новом году

Ночь на с субботы на воскресенье станет одной из самых холодных в Москве с начала января. Об этом сообщил сайт «Метеовести».

Согласно информации метеорологов, уже к вечеру температура воздуха в Москве опустится ниже нуля, а ближе к ночи во всем Подмосковье столбики термометров покажут отрицательную температуру.

«Это приведет к образованию гололедицы, что вновь осложнит ситуацию на дорогах. Ну, а предстоящая ночь станет одной из самым холодных с начала января. К утру воскресенья в Москве похолодает до минус 4-6 градусов, а по области — местами до минус 8-9», — предупреждают специалисты.

Ранее сообщалось, что в Московской области объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за снегопада. Региональный Минтранс призвал водителей из-за снегопада и гололеда быть крайне внимательными на дорогах и не совершать опасных маневров.