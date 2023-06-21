Общество 21 июня 2023, 12:30 Блиновская приехала в суд, где решится вопрос о продлении домашнего ареста Блогер Блиновская приехала в суд Москвы, где решится вопрос о мере пресечения для нее

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Блогер Елена Блиновская утром 21 июня приехала в Пресненской суд Москвы. Там во время заседания должен решиться вопрос о том, продлят ли ей домашний арест или нет.

Следователь на суде сообщил о том, что в рамках дела 35 иностранных счетов блогера арестованы. Также под арестом оказалось и ее совместное имущество с супругом.

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Блиновскую заподозрили в уклонении от уплаты налогов за 2019–2021 годы. Речь идет о сумме, которая превышает 918 миллионов рублей. Следствие считает, что в этом ей помог муж. Пара легализовала с помощью финансовых операций свыше 43 миллионов рублей.

СМИ писали, что прокуратура обнаружили у создательницы «Марафона желаний» Елены Блиновской и ее супруга незаконный яхт-клуб в Ярославской области. Блогер находится под домашним арестом с конца апреля. Накануне Следственный комитет попросил суд не менять ей меру пресечения и продлить срок ареста до 26 июля.