Общество 13 февраля 2024, 20:12 Блиновская попросила отпустить ее к детям Блиновская в суде заявила, что в Год семьи должна быть с детьми, и расплакалась РИА «Новости»

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Во время судебного заседания блогер Елена Блиновская попросила отпустить ее из СИЗО к детям. «Королева марафонов» не сдержала эмоций и расплакалась, сообщило РИА «Новости».

Блиновская напомнила, что воспитывает четырех детей, а младшей дочери — всего четыре года. Суду она рассказала об их учебе и талантах.

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«Вы наказываете сейчас не меня, а моих несовершеннолетних детей. <…> Сейчас в стране Год семьи, и я должна быть со своими детьми», — заявила блогер.

Она также пожаловалась на переживания детей из-за ее ареста, их болезни и расплакалась.

В заседании суда Блиновская принимала участие по видеосвязи. Ее отказались выпускать из СИЗО, куда блогер попала из-за нарушения условий домашнего ареста.

В апреле 2023 года «королеву марафонов» задержали и обвинили в неуплате налогов в размере 918 миллионов рублей, ей также вменили легализацию денежных средств. Изначально Блиновская была под домашним арестом, но после предъявления новых обвинений следствие попросило арестовать блогера. В СИЗО ее отправили до 26 апреля.