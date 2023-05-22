Эксклюзив 22 мая 2023, 14:08 Блиновская из-за болезни пропустит рассмотрение жалобы на домашний арест Адвокат сообщил, что Блиновская не явилась в Мосгорсуд из-за болезни РИА «Новости»

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Королева марафонов Елена Блиновская пропустила судебное заседание, на котором должны проверить законность избранной ей ранее меры пресечения в виде домашнего ареста. По словам адвоката, блогер заболела, сообщил корреспондент «360»

Жалобу на арест Блиновской рассматривает 22 мая Мосгорсуд. Под домашним арестом фигурантка уголовного дела находится в своем доме в элитном поселке Миллениум Парк в Подмосковье. Мера пресечения будет действовать до 26 июня.

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Блиновскую обвиняют в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Суд запретил ей пользоваться мобильной связью и интернетом. Муж Блиновской Алексей также стал фигурантом уголовного дела как пособник.

Блогера задержали, когда она пыталась уехать из России на арендованной дорогостоящей иномарке. При ней нашли авиабилеты Москва — Ташкент. В тот же день в ее коттедже и офисе провели обыски.