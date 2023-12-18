Общество 18 декабря 2023, 13:46 Благоустройство возле станции метро «Лианозово» завершили в Москве Бирюков: территорию возле станции метро «Лианозово» благоустроили в Москве Фото: Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы»

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Благоустройство возле станции метро «Лианозово» завершили на северо-востоке Москвы. Об этом сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков подчеркнул, что основной ориентир работ был направлен на улучшение пешеходной и транспортной доступности территорий. Кроме того, в столице постарались организовать удобные маршруты от жилой застройки к метро.

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«В границы работ вошли улицы Доронина и Зональная, участок Псковской улицы, перекресток Вагоноремонтной улицы и Дмитровского шоссе, разворот под эстакадой Дмитровского шоссе около улицы Дубнинская», — добавил заммэра.

Рабочие спрятали под землю воздушные провода и увеличили ширину тротуаров, а также обновили их покрытия. Суммарно реконструировали более 40,4 тысячи квадратных метров асфальта на проезжей части.

Для удобства водителей оборудовали свыше 70 парковочных мест. Также улучшили освещение: установили более 150 современных фонарей и уличных торшеров с энергоэффективными светильниками.

Вдобавок возвели два новых остановочных павильона с зарядными слотами и беспроводной связью. Полностью модернизировали сквер на Зональной улице и обустроили там свыше 22,4 тысячи квадратных метров газона.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как проекты комплексного развития территорий меняют столицу.