Благоустройство Волоколамского шоссе в Москве завершено на 70%

Работы по благоустройству Волоколамского шоссе в Москве завершены уже на 70%. Об этом сообщил сайт kp.ru.

«Основная задача — превратить Волоколамское шоссе в „шоссе комфортной пересадки“», — подчеркнул заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

После благоустройства пешеходам будет проще дойти до автобусных остановок и пересесть с одного вида транспорта на другой.

Сейчас на шоссе обновляют покрытие, реконструируют водосточную сеть, устанавливают новые остановки. В планах — озеленение территории вдоль шоссе, установка скамеек и новых фонарей.