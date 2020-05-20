Благоустройство сквера Виктора Цоя остановили из-за коронавируса

«По плану работы должны были начаться еще 15 апреля после схода снега, но из-за коронавируса процесс тормозится. Сейчас ждем разрешения руководства города, ориентировочно благоустройство начнется в середине июня», — подчеркнула Каминская.

Реализация идеи стартовала в 2018 году, однако из-за долгого согласования работать над благоустройством стали в августе 2019 года. Теперь автор инициативы ждет, пока подрядчик исправит зеленое ограждение.

«В течение какого времени это будет сделано — пока не понятно. Все работы поставлены на паузу из-за коронавируса, поэтому никакие планы на конкретные даты мы не строим», — добавила она.

По словам архитектора Марселя Гимназдинова, в сквере установят арт-объект, который получит вид стилизованной гитары-солнца.

«Именно этот вариант был выбран жителями и администрацией района. Концепция арт-объекта еще дорабатывается. В целом проект несколько раз претерпевал изменения, но сейчас до реализации, надеюсь, осталось совсем немного», — пояснил Гимназдинов.

Каминская выразила сожаление, что обустройство сквера вряд ли завершат к 30-летию со дня смерти Цоя.