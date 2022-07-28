Комплексное благоустройство детского парка «Фили» в Москве завершится в 2022 году. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, написало Агентство городских новостей «Москва».

Мэр рассказал, что в парке построили новый манеж и не только. Это будет современный детский парк с каруселями и аттракционами. В парке сделают многофункциональную спортивную площадку и памп-трек, а также создадут комфортные условия для учащихся школы верховой езды ГБУ «Молодежный центр «Галактика», написало ИА НСН.