Благоустроят дворы и откроют арт-объект в Новом Уренгое

Итоги проекта «Бюджетная инициатива градждан — 2020» или «Уютный Ямал» озвучили в Новом Уренгое, где поучаствовали 50 местных жителей. После всеобщего онлайн-голосования в топ вышли три предложения. Об этом сообщила ОГТРК «Ямал-Регион».

Более 13 тысяч человек выбрали «Благоустройство дворов жилых домов на улице Молодежная и проезда имени Заура Керейтова». Необходимость благоустроить дворы в микрорайоне «Оптимистов», где мало мест для парковки, выразили 12 тысяч горожан. В 2021 собираются завершить работу с документацией, чтобы затем начать работы. Лимбяяха же обзаведется новым арт-объектом.

«В том числе обсуждался этот арт-объект и с жителями отдаленного района Лимбяяха. Проект уже готовится. Его финансирование получим. Где-то в середине лета получим установленную композицию», — добавил главный архитектор Нового Уренгоя Евгений Ворошилов.