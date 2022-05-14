Благотворительный показ мультика «Мальчик-дельфин» провели для детей из фонда Хабенского

Благотворительный показ мультфильма «Мальчик-дельфин» прошел в кинотеатре «Октябрь» в Москве. Посмотреть мультик пришли более 100 детей. Все они — подопечные благотворительного фонда Хабенского, ребята борются с тяжелыми заболеваниями.

«Мы, как медиахолдинг, очень часто транслируем премьеры мультфильмов и не только. И вот когда в этом году мы запускали наш российский мультфильм „Мальчик-дельфин“, я подумал, почему бы нам не позвать детей — подопечных фонда Хабенского? Это ведь замечательная история: наш российский мультфильм на большом экране — для наших любимых детей», — сказал генеральный директор медиахолдинга MAER Константин Майор.

Показ приурочили к 14-летию фонда Хабенского. Перед юными зрителями выступили продюсеры мультфильма Андрей Шишканов и Гейрат Сохраб. Они рассказали ребятам о работе мультипликаторов.

В российский прокат «Мальчик-дельфин» вышел в апреле 2022 года, поэтому премьерный период мультфильма еще продолжается. Этот мультфильм — история дельфиненка по имени Снежок. Он спасает маленького мальчика, выжившего в авиакатастрофе. Вместе они живут в океане, ищут маму мальчика и спасают друзей от злого Осьминога. Но перед этим Осьминог успевает изгнать мальчика на сушу, где тому предстоит научиться жить среди людей и разобраться в тайне своего происхождения.

Два саундтрека к мультику написала и спела Клава Кока. По словам продюсеров, артистку очень вдохновила история мальчика-дельфина, напомнив о ее отношениях с матерью. К тому же, как оказалось, певица давно хотела написать песню про маму — и вот как раз представился прекрасный повод и все удивительным образом совпало.

Благотворительный фонд Константина Хабенского с апреля 2008 года помогает детям и молодым взрослым с опухолями головного и спинного мозга. За 14 лет адресную помощь получили более четырех тысяч детей и взрослых, свыше 10 000 подопечных и членов их семей приняли участие в реабилитационных программах и проектах фонда.

Фонд сотрудничает с медиахолдингом MAER. Компания собрала более 2,2 миллиона рублей, которые помогли оказать помощь 13 подопечным благотворительной организации. Помимо этого, MAER оказывает информационную поддержку проектам и акциям фонда.

Так, на экранах в Москве и других регионах России медиахолдинг размещал ролики в поддержку кампании, направленной на борьбу с канцерофобией #этонелечится #раклечится, проводил акции к 1 сентября «Уроки добра», а также ролики Фонда с QR-кодами и СМС-номером для отправки пожертвований.