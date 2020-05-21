Благотворительный забег «Набегу добро»: подари километры детскому хоспису

Источник фото: «Дом радужного детства»

Участники могут пробежать, пройти, проплыть или проехать на велосипеде определенное количество километров.

Детский хоспис нуждается в помощи — трех миллионах рублей. Только благодаря им он сможет работать с ребятами в ближайшие три месяца. Именно летом уровень пожертвований резко сокращается.

Цель забега «Набегу добро» — рассказать другим, что для помощи достаточно заниматься обыденными делами.

«Показать, что благотворительность — это про счастье и объединение людей», — рассказали в «Доме радужного детства».

Как участвовать в благотворительном забеге? Для этого достаточно зафиксировать свой километраж в любом приложении. После чего нужно выложить фотографию со скриншотом результата в Instagram и поставить в посте хештег #набегудобро. А затем последний шаг — зайти на сайт хосписа и перевести километры в рубли. Один километр равняется 20 рублям.

Источник фото: «Дом радужного детства»

Чтобы присоединиться к акции «Набегу добро», нужно позвонить или написать руководителю отдела по связям с общественностью Дарье Гурнович: 8 (904) 827-29-00 или pr@raduga-omsk.ru.

«Дом радужного детства» работает только на пожертвования граждан и компаний. Благодаря медицинским процедурам и обследованиям, работе с психологами ребенок приобретает новые навыки или вспоминает утраченные. В детском хосписе сотрудники начинают работать с малышами сразу же после постановки диагноза. Только так можно продлить жизнь ребенка.