Благотворительный веломарафон состоится в Новом Уренгое

Жители Нового Уренгоя смогут поучаствовать в благотворительном веломарафоне в эту субботу. Об этом сообщило ИА «Север-пресс».

Марафон начнется у здания городской администрации и закончится у стелы «Полярный круг». Длина трассы равна 60 километров. Количество участников велопробега решили ограничить из-за эпидемической ситуации в регионе. Вырученные на мероприятии деньги отправят в общественную организацию родителей детей-инвалидов «Милосердие».