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    02 июля 2021, 14:47

    Благотворительный веломарафон состоится в Новом Уренгое

    Дарья Морозова

    Жители Нового Уренгоя смогут поучаствовать в благотворительном веломарафоне в эту субботу. Об этом сообщило ИА «Север-пресс».

    Марафон начнется у здания городской администрации и закончится у стелы «Полярный круг». Длина трассы равна 60 километров.

    Количество участников велопробега решили ограничить из-за эпидемической ситуации в регионе.

    Вырученные на мероприятии деньги отправят в общественную организацию родителей детей-инвалидов «Милосердие».