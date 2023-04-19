Общество 19 апреля 2023, 14:02 Благотворительный полумарафон проведут в Ноябрьске

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В Ноябрьске 4 июня пройдет Всероссийский благотворительный полумарафон «ЗаБег». Сотни тысяч людей со всех регионов России смогут стать участниками, написало ИА «Север-Пресс».

Для того, чтобы получить допуск к полумарафону, следует зарегистрироваться на сайте, а после сделать стартовый взнос от 100 до 800 рублей. Сумма зависит от того, какую дистанцию будете преодолевать участник.

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При себе необходимо иметь медицинскую справку о допуске к забегу. Все собранные средства направят на лечение детей с особенностями развития.